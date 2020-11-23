«Лейкерс» хотят дёшево подписать лучшего блокирующего НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» изучают возможность подписать лучшего блокирующего НБА в прошедшем сезоне Хассана Уайтсайда, утверждает автор инсайдерского "твиттера" Legion Hoops Ross со ссылкой на собственные источники в лиге.
Уайтсайд минувший сезон провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», набирая в среднем 15,5 очка и совершая 13,5 подбора. В регулярном сезоне он заблокировал 196 бросков соперников (2,9 – за игру), став лучшем по этому показателю. Для сравнения, у идущего вторым Брука Лопеса – 163.
Отмечается, что «Лейкерс» и «Хорнетс» готовы взять к себе Хассана, если баскетболист согласится на понижение зарплаты.
Уайтсайд был задрафтован под общим 33-м номером командой «Сакраменто Кингз» в 2010 году.
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