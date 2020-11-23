Дарио Шарич получил контракт на $ 27 млн
Тяжёлый форвард Дарио Шарич подписал трёхлетний контракт с «Финикс Санз» на $ 27 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
26-летний Шарич набирал в среднем 10,7 очка, 6,2 подбора и 1,9 передачи в 66 играх прошлого сезона за «Финикс». Ожидается, что роль Шарича в следующем сезоне будет увеличена, поскольку его конкуренты по передней линии Фрэнк Камински и Арон Бейнс не получили новые контракты и покинули клуб из Аризоны.
Ранее «Санз» подписали опытных игроков НБА разыгрывающего Криса Пола и форварда Джея Краудера на рынке свободных агентов в надежде побороться за плей-офф в следующем сезоне. Кроме того, состав «Финикса» пополнили Джевон Картер, Итуан Мур и выбранный под 10-м номером драфта Джален Смит.
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