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Пол Пирс: дайте мне контракт на $ 230 млн и забирайте мой перстень

Пол Пирс: дайте мне контракт на $ 230 млн и забирайте мой перстень
Баскетбол / НБА 0

Экс-звезда НБА Пол Пирс считает, что современные игроки больше ценят сумму в контракте, чем возможность завоевать титул чемпиона НБА. Пирс отметил, что, учитывая размер максимальных контрактов, он бы сам согласился отдать свой титул за такие деньги.

«Слушайте, мы живём в такую эпоху, что, если спросить у любого игрока, что они хотят видеть — $ 230 млн на счету или чемпионский перстень на пальце, 99 процентов парней выберут $ 230 млн на банковском счету не задумываясь.

Сейчас все контракты просто сумасшедшие по своим суммам. В моё время максимальный контракт составлял $ 70 млн или $ 80 млн. Тогда это считалось просто отличным заработком. Но серьёзно, дайте мне контракт на $ 230 млн, и я готов отдать свой перстень», — приводит слова Пола Пирса Parlons Basket.

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