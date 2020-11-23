Пол Пирс: дайте мне контракт на $ 230 млн и забирайте мой перстень

Экс-звезда НБА Пол Пирс считает, что современные игроки больше ценят сумму в контракте, чем возможность завоевать титул чемпиона НБА. Пирс отметил, что, учитывая размер максимальных контрактов, он бы сам согласился отдать свой титул за такие деньги.
«Слушайте, мы живём в такую эпоху, что, если спросить у любого игрока, что они хотят видеть — $ 230 млн на счету или чемпионский перстень на пальце, 99 процентов парней выберут $ 230 млн на банковском счету не задумываясь.
Сейчас все контракты просто сумасшедшие по своим суммам. В моё время максимальный контракт составлял $ 70 млн или $ 80 млн. Тогда это считалось просто отличным заработком. Но серьёзно, дайте мне контракт на $ 230 млн, и я готов отдать свой перстень», — приводит слова Пола Пирса Parlons Basket.
- 23 ноября 2020
-
18:56
-
18:49
-
17:45
-
17:15
-
16:27
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
14:00
-
13:40
-
12:55
-
12:26
-
12:20
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:34
-
08:38
-
08:20
-
08:02
-
03:59
-
03:53
-
02:34
-
00:58
- 22 ноября 2020
-
23:43
-
23:24
-
21:59
-
21:10
-
21:05
-
20:55
-
20:35
-
20:19
-
19:30
-
18:32
-
17:21