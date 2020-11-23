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Bleacher Report предложил сценарий громкого обмена Джеймса Хардена в «Голден Стэйт»

Bleacher Report предложил сценарий громкого обмена Джеймса Хардена в «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» может быть заинтересован в обмене баскетболиста «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает Bleacher Report. Такой сценарий возможен на фоне травмы Клэя Томпсона.

Помимо Хардена «Голден Стэйт» может попробовать заполучить Пи Джей Такера в обмен на Кевона Луни, Эрика Паскаля, Эндрю Уиггинса, Джеймса Уайзмана, первый пик драфта 2021 года (защищён в топ-3), пики первого раунда 2024 и 2026 годов, а также право поменяться пиками первого раунда драфта 2022 и 2025 годов.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас сменил Майка Д’Антони. В связи с этим Харден и Уэстбрук запросили обмен из команды.

Напомним, Клэй Томпсон травмировал ахилл на тренировке и не примет участия в сезоне-2020/2021. Клэй уже пропустил предыдущий розыгрыш чемпионата из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Ту травму он получил в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустила возможность завоевать титул в третий раз кряду.

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