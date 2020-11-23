Сергей Базаревич: мы не можем собрать лучших игроков в сборной России

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением перед матчами квалификации Евробаскета.
«Окна — всегда непростая история, тем более для нас. У нас три команды выступают в Евролиге, и команды не горят большим желанием кого-то отпускать в сборную. Мы не можем собрать лучших. Надеюсь, все, кто приехал к нам, будут играть с энтузиазмом и пониманием, что играем за сборную, за страну. Когда игроки приезжают из разных команд, в сборной всегда хорошая обстановка.
В течение двух недель я тренировал Валиева и Воронцевича. Они в отличной форме. Воронцевич, конечно, в неплохой физической форме, Валиев — не в такой хорошей. В какой они игровой форме – это вопрос", — цитирует Базаревича «Р-Спорт».
Мужская сборная России сыграет с Эстонией и Италией в отборочном турнире чемпионата Европы 28 и 30 ноября. Сейчас в расположении сборной России находятся 13 игроков, из них только двое представляют клубы Евролиги: Андрей Лопатин — московский ЦСКА, Владислав Трушкин — петербургский «Зенит».
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