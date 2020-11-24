Мэттью Деллаведова определился с клубом

Разыгрывающий Мэттью Деллаведова подписал однолетний минимальный контракт с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Деллаведова возвращается в команду, в составе которой стал чемпионом НБА в 2016 году.

16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через 6 дней — рынок свободных агентов. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5–10 марта (Матч звёзд проводиться на будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17–21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8–22 июля — финал НБА.