Инсайдер: Энтони Дэвис и Бэм Адебайо ждут, что сделает Яннис Адетокунбо

Инсайдер НБА Брайан Уидхорст заявил, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо ждут развития ситуации с продлением контракта форварда «Милуоки «Есть два звёздных игрока, которые ждут какое-то время, прежде чем подписать контракт. Они ждут, что сделает Яннис. Один из них Энтони Дэвис. Он вернётся в «Лейкерс», но может изменить структуру своего контракта, чтобы дать «Лейкерс» возможность, если не на подписание Янниса, то хотя бы на подписание кого-то из именитых игроков на контракт по схеме один плюс один. Этим вопросом сейчас занимается Леброн Джеймс. Второй — Бэм Адебайо. Если Адебайо подпишет максимальный контракт, «Майами» не получит места в платёжной ведомости для осуществления перехода Янниса. Но если он подождет год, то они освободят пространство», — цитирует Уиндхорста Clutch Points.