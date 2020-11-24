«Голден Стэйт», «Клипперс» и ещё 4 контендера НБА борются за известного свободного агента
«Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс», «Юта Джаз», «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс» претендуют на подписание свободного агента форварда Николя Батюма, сообщает Basket Session.
Ранее «Шарлотт Хорнетс» отчислили Батюма, чтобы освободить место в платёжной ведомости для подписания свободного агента Гордона Хэйворда. Ранее Батюм воспользовался опцией в контракте и продлил соглашение с «Хорнетс» на сезон-2020/2021, что обеспечило ему зарплату $ 27,13 млн. «Шарлотт» растянет выплату Батюму на три года, выплачивая по $ 9,04 млн за сезон. Батюм выступал за «Шарлотт» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 он сыграл 22 матча, набирая в среднем 3,6 очка, совершая 4,5 подбора и выполняя 3,0 передачи.
- 24 ноября 2020
-
01:02
-
00:46
-
00:39
-
00:32
-
00:20
-
00:04
- 23 ноября 2020
-
23:18
-
23:18
-
21:53
-
21:46
-
21:40
-
20:50
-
20:33
-
20:00
-
18:56
-
18:49
-
17:45
-
17:15
-
16:27
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
14:00
-
13:40
-
12:55
-
12:26
-
12:20
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:34
-
08:38
-
08:20
-
08:02
-
03:59
Партнерский контент