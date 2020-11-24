«Голден Стэйт», «Клипперс» и ещё 4 контендера НБА борются за известного свободного агента

«Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс», «Юта Джаз», «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс» претендуют на подписание свободного агента форварда Николя Батюма, сообщает Basket Session.

Ранее «Шарлотт Хорнетс» отчислили Батюма, чтобы освободить место в платёжной ведомости для подписания свободного агента Гордона Хэйворда. Ранее Батюм воспользовался опцией в контракте и продлил соглашение с «Хорнетс» на сезон-2020/2021, что обеспечило ему зарплату $ 27,13 млн. «Шарлотт» растянет выплату Батюму на три года, выплачивая по $ 9,04 млн за сезон. Батюм выступал за «Шарлотт» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 он сыграл 22 матча, набирая в среднем 3,6 очка, совершая 4,5 подбора и выполняя 3,0 передачи.