Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт», «Детройт», «Кливленд» и «Атланта» совершили новые подписания

«Голден Стэйт», «Детройт», «Кливленд» и «Атланта» совершили новые подписания
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт» подпишет контракт с Дуэйном Саттоном, сообщил инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс в своём «твиттере». Саттон не был выбран на драфте НБА 2020 года. Последние четыре сезона он играл в команде Университета Луисвилл.

По информации Хэйнса, «Детройт Пистонс» подписал соглашение с Энтони Лэмбом. Лэмб также не был выбран на драфте НБА 2020 года. Прошлый сезон он провёл в команде Университета Вермонт. При этом Лэмб является двукратным обладателем награды игрока года в конференции America East (2019, 2020).

По информации инсайдера Эдриана Войнаровски, Дэмьен Дотсон подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». Соглашение рассчитано на два года. Прошлый сезон Дотсон провёл в составе «Нью-Йорк Никс».

«Атланта» подписала контракт с Соломоном Хиллом, о чём также сообщил Войнаровски. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне Хилл успел поиграть за «Мемфис» и «Майами».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020