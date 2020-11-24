«Голден Стэйт», «Детройт», «Кливленд» и «Атланта» совершили новые подписания

«Голден Стэйт» подпишет контракт с Дуэйном Саттоном, сообщил инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс в своём «твиттере». Саттон не был выбран на драфте НБА 2020 года. Последние четыре сезона он играл в команде Университета Луисвилл.
По информации Хэйнса, «Детройт Пистонс» подписал соглашение с Энтони Лэмбом. Лэмб также не был выбран на драфте НБА 2020 года. Прошлый сезон он провёл в команде Университета Вермонт. При этом Лэмб является двукратным обладателем награды игрока года в конференции America East (2019, 2020).
По информации инсайдера Эдриана Войнаровски, Дэмьен Дотсон подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». Соглашение рассчитано на два года. Прошлый сезон Дотсон провёл в составе «Нью-Йорк Никс».
«Атланта» подписала контракт с Соломоном Хиллом, о чём также сообщил Войнаровски. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне Хилл успел поиграть за «Мемфис» и «Майами».
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