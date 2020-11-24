Демаркус Казинс близок к соглашению с «Хьюстоном»

30-летний американский центровой Демаркус Казинс, известный по выступлениям за «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», близок к переходу в клуб НБА «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в «Твиттере».
Напомним, бывший участник Матча всех звёзд продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лейкерс», контракт с которым он подписал перед началом сезона-2019/2020.
Казинс некогда считался топ-центровым, но за последние годы перенёс две тяжёлые травмы, в том числе разрыв ахиллова сухожилия, после чего спрос на игрока значительно упал.
Последний раз Казинс выходил на паркет в форме «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф НБА 2019 года.
- 24 ноября 2020
-
02:36
-
01:02
-
00:46
-
00:39
-
00:32
-
00:20
-
00:04
- 23 ноября 2020
-
23:18
-
23:18
-
21:53
-
21:46
-
21:40
-
20:50
-
20:33
-
20:00
-
18:56
-
18:49
-
17:45
-
17:15
-
16:27
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
14:00
-
13:40
-
12:55
-
12:26
-
12:20
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:34
-
08:38
-
08:20
-
08:02