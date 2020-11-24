Демаркус Казинс близок к соглашению с «Хьюстоном»

30-летний американский центровой Демаркус Казинс, известный по выступлениям за «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», близок к переходу в клуб НБА «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в «Твиттере».



Напомним, бывший участник Матча всех звёзд продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лейкерс», контракт с которым он подписал перед началом сезона-2019/2020.



Казинс некогда считался топ-центровым, но за последние годы перенёс две тяжёлые травмы, в том числе разрыв ахиллова сухожилия, после чего спрос на игрока значительно упал.



Последний раз Казинс выходил на паркет в форме «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф НБА 2019 года.

К Демаркусу Казинсу проявляет интерес контендер НБА