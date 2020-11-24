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Тако Фолл определился с клубом на следующий сезон

Тако Фолл определился с клубом на следующий сезон
Баскетбол / НБА 0

Свободный агент Тако Фолл подписал двусторонний контракт с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.

В первом сезоне за «Селтикс» 226-сантиметровый центровой провёл 7 матчей, набирая 3,3 очка и 2,0 подбора в среднем за игру. Большую часть времени самый высокий игрой НБА выступал в G-Лиге, где показал средние показатели 12,9 очка, 11,1 подбора и 2,9 блок-шота.

«Мне кажется, что я провёл отличный дебютный сезон. Даже тот факт, что к нему добавилось ещё несколько месяцев, сыграл в мою пользу в плане развития. Сначала я был игроком на двустороннем контракте, провёл довольно много времени в G-лиге, но во второй половине сезона я больше времени находился в „Бостоне“. Я высоко оцениваю этот процесс. Я стал лучше и добился прогресса», — высказывался Фолл и дебютном сезоне в лиге

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