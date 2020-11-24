Перкинс: совершено убийство франшизы! Если Джордан в хорошем настроении, подписывайте меня

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал владельца «Шарлотт Хорнетс» Майкла Джордана за выдачу дорого контракта форварду Гордону Хэйворду.
«Я понимаю, что команды с малых рынков должны переплачивать, но $ 30 млн в год за 30-летнего игрока после травмы, который в лучшем случае является второй опцией, — совершено убийство франшизы! Скажите старику Майклу Джордану, раз уж он в приподнятом настроении, — большой Перк сейчас ставит 30 заслонов и совершает 3 подбора за игру. Подписывайте меня! Ну же», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Свободный агент Гордон Хэйворд договорился с «Шарлотт Хорнетс» о четырёхлетнем контракте на $ 120 млн. Ранее Хэйворд воспользовался опцией расторжения в контракте с «Бостон Селтикс» и вышел из последнего сезона, за который мог заработать $ 34,2 млн. Гордон хотел заключить долгосрочный контракт на рынке. Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.
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