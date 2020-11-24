Стивен Адамс получил крупный контракт в новом клубе

«Нью-Орлеан Пеликанс» подписали с центровым Стивеном Адамсом продление контракта на 2 года и $ 35 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.



В контракте Адамса оставался один год, за который он получит $ 27,5 млн. Адамс присоединился к «Пеликанс» в результате недавнего четырёхстороннего обмена из «Оклахома-Сити Тандер».



Полный формат сделки между четырьмя клубами НБА выглядит следующим образом.



«Милуоки» получил: Джру Холидэй, 60-й пик драфта-2020 (Сэм Меррилл);

«Нью-Орлеан» получил: Стивен Адамс, Эрик Бледсо, пики первого раунда 2025 и 2027 годов, возможность обменяться пиками с «Милуоки» в 2024 и 2026 годах;

«Оклахома» получила: Джордж Хилл, Джош Грэй, Кенрик Уильямс, Зайлан Читэм, Дариус Миллер, защищённый пик первого раунда 2023 года от «Денвера», два пика второго раунда;

«Денвер» получил: Ар Джей Хэмптон.