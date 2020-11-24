Демаркус Казинс отреагировал на переход в «Хьюстон»
Центровой Демаркус Казинс поблагодарил клуб НБА «Хьюстон Рокетс» за подписание соглашения с ним.
«Я благодарю клуб за эту возможность и с огромным нетерпением жду всего того, что ждёт меня впереди», — приводит слова Казинса корреспондент издания The Undefeated Марк Джей Спирс.
Напомним, бывший участник Матча всех звёзд продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лейкерс», контракт с которым он подписал перед началом сезона-2019/2020.
Казинс некогда считался топ-центровым, но за последние годы перенёс две тяжёлые травмы, в том числе разрыв ахиллова сухожилия, после чего спрос на игрока значительно упал.
Демаркус Казинс перешёл в «Хьюстон»
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