«Лейкерс» хотят подписать ещё одного центрового

Журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с подписанием в нынешнее межсезонье ещё одного центрового.



«Лейкерс» изучают возможность подписания ещё одного центрового, чтобы Энтони Дэвис мог играть на позиции четвёртого номера на протяжении всего регулярного сезона», — приводятся слова Макменамина в "твиттере" Top Ball Coverage.



Сам Дэвис хочет увидеть новый ростер «Лос-Анджелес Лейкерс», перед тем как подписать новый контракт с клубом. Сообщалось, что от этого будет зависеть продолжительность соглашения.



Энтони перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Он помог франшизе завоевать титул чемпиона НБА.