«Лейкерс» хотят подписать ещё одного центрового
Журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с подписанием в нынешнее межсезонье ещё одного центрового.
«Лейкерс» изучают возможность подписания ещё одного центрового, чтобы Энтони Дэвис мог играть на позиции четвёртого номера на протяжении всего регулярного сезона», — приводятся слова Макменамина в "твиттере" Top Ball Coverage.
Сам Дэвис хочет увидеть новый ростер «Лос-Анджелес Лейкерс», перед тем как подписать новый контракт с клубом. Сообщалось, что от этого будет зависеть продолжительность соглашения.
Энтони перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Он помог франшизе завоевать титул чемпиона НБА.
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