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«Орландо», «Нью-Орлеан» и «Финикс» подписали новых игроков

«Орландо», «Нью-Орлеан» и «Финикс» подписали новых игроков
Баскетбол / НБА 0

«Орландо Мэджик», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз» укрепили составы, совершив очередные подписание в текущем межсезонье.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере», бывший разыгрывающий «Детройт Пистонс» Джордан Боун договорился о двустороннем контракте с «Орландо».

Журналист ESPN Эндр Лопес сообщил, что «Нью-Орлеан» заключил соглашения с тяжёлым форвардом Веньеном Габриэлем и атакующим защитником Синдариусом Торнвеллом. Оба контракта – на минимальных условиях.

Габриэль отыграл прошлый сезон за «Сакраменто Кингз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», набирая в среднем 2,1 очка и 1,7 подбора. Торнвелл провёл 2 матча за «Нью-Орлеан Пеликанс» в «пузыре», набирая в среднем 8 очков, 2 подбора и 2 передачи.

«Финикс» заключил соглашение со свободным агентом Лэнгстоном Гэллоуэем, пишет инсайдер Майкл Скотто. 28-летний защитник провёл предыдущие три сезона за «Детройт».

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