Пау Газоль дал понять, что хочет присоединиться к брату в «Лейкерс»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль намекнул, что не против воссоединиться со братом Марком в команде из Лос-Анджелеса.
Именитый баскетболист лайкнул твит журналиста Эрика Пинкуса, в котором говорится, что «Лейкерс» следует подписать Пау для того, чтобы испанец смог завершить карьеру в их команде.
Фото доступно на странице Hoop Central в "Твиттере".
Пау провёл шесть сезонов в составе «Лейкерс», с 2008 по 2014 год.
Ранее стало известно, что Марк Газоль подпишет с действующими чемпионами НБА двухлетний контракт, детали которого не разглашаются.
Марк является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.
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