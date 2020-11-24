Пау Газоль дал понять, что хочет присоединиться к брату в «Лейкерс»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль намекнул, что не против воссоединиться со братом Марком в команде из Лос-Анджелеса.



Именитый баскетболист лайкнул твит журналиста Эрика Пинкуса, в котором говорится, что «Лейкерс» следует подписать Пау для того, чтобы испанец смог завершить карьеру в их команде.

Фото доступно на странице Hoop Central в "Твиттере".

Пау провёл шесть сезонов в составе «Лейкерс», с 2008 по 2014 год.



Ранее стало известно, что Марк Газоль подпишет с действующими чемпионами НБА двухлетний контракт, детали которого не разглашаются.



Марк является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.