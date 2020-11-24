Стефен Карри эмоционально отреагировал на травму Клэя Томпсона

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал эмоциональный комментарий по поводу травмы своего товарища по команде Клэя Томпсона, который на тренировке порвал ахиллово сухожилие.



«Нельзя не сочувствовать парню, который так много работал, чтобы вернуться на площадку, а затем с ним происходит подобное. Нужно иметь представление в целом, через что ему предстоит пройти. Проще сказать, чем сделать. Потребуется долгая реабилитация. Но в его карьере ещё много времени. Мы собираемся пройти через всё это вместе с ним.



Клэй – лучший атакующий защитник в лиге. Сообщение о его травме было ударом под дых. Оно вызвало много слёз. В такие моменты не знаешь, что сказать. Парню предстоит пройти две довольно серьёзные реабилитации. Но в конце концов, мы должны прикрывать его спину. Надеемся, что он останется рядом и будет частью нашей общей работы», — приводит слова Карри Clutch Points.

Клэй Томпсон сыграл 97% матчей до того, как выбыл из строя на два сезона