Зайон Уильямсон довёл себя до впечатляющей физической формы

В интернете опубликовано свежее фото тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.



На снимке заметно, что Уильямсон предстал заметно похудевшим и находится в хорошей физической форме. В сезоне-2019/2020 к Уильямсону возникали вопросы по весу и готовности первого номера драфта НБА 2019 года долго находиться на площадке. Вес 19-летнего Уильямсон в ходе сезона превышал 140 кг.

Фото доступно в «инстаграме» _trap.bill.

Уильямсон установил новый рекорд НБА, попав в сборную новичков сезона. Зайон провёл меньше всех игр из числа тех, кто попал в сборную. Так, Уильямсон выходил на паркет лишь в 24 матчах. Второе место в списке занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид. Он попал в сборную после того, как провёл 31 матч в 2017 году. Рики Рубио был включён в сборную, сыграв 41 матч в 2012 году.



Уильямсону пришлось пропустить значительную часть сезона из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В итоге форвард пропустил 44 матча. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 ассиста. «Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.