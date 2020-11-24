Зайон Уильямсон довёл себя до впечатляющей физической формы

В интернете опубликовано свежее фото тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.
На снимке заметно, что Уильямсон предстал заметно похудевшим и находится в хорошей физической форме. В сезоне-2019/2020 к Уильямсону возникали вопросы по весу и готовности первого номера драфта НБА 2019 года долго находиться на площадке. Вес 19-летнего Уильямсон в ходе сезона превышал 140 кг.
Фото доступно в «инстаграме» _trap.bill.
Уильямсон установил новый рекорд НБА, попав в сборную новичков сезона. Зайон провёл меньше всех игр из числа тех, кто попал в сборную. Так, Уильямсон выходил на паркет лишь в 24 матчах. Второе место в списке занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид. Он попал в сборную после того, как провёл 31 матч в 2017 году. Рики Рубио был включён в сборную, сыграв 41 матч в 2012 году.
Уильямсону пришлось пропустить значительную часть сезона из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В итоге форвард пропустил 44 матча. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 ассиста. «Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
- 24 ноября 2020
-
14:23
-
13:34
-
12:36
-
11:07
-
10:46
-
10:02
-
09:46
-
09:23
-
09:07
-
08:48
-
08:22
-
08:13
-
08:01
-
07:05
-
02:36
-
01:02
-
00:46
-
00:39
-
00:32
-
00:20
-
00:04
- 23 ноября 2020
-
23:18
-
23:18
-
21:53
-
21:46
-
21:40
-
20:50
-
20:33
-
20:00
-
18:56
-
18:49
-
17:45
-
17:15
-
16:27
-
15:56