Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Оклахома» получила крупнейшее в истории торговое исключение после сброса Стивена Адамса

«Оклахома» получила крупнейшее в истории торговое исключение после сброса Стивена Адамса
Баскетбол / НБА 0

«Оклахома-Сити Тандер» создал рекордное в истории НБА торговое исключение, сообщает журналист Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере».

Обменяв в сделке с участием четырёх команд центрового Стивена Адамса в «Нью-Орлеан Пеликанс», «Тандер» получили исключение на $ 27,5 млн.

У «Тандер» есть год на использование полученного исключения.

Полный формат сделки между четырьмя клубами НБА выглядит следующим образом:

«Милуоки» получил: Джру Холидэя, 60-й пик драфта-2020 (Сэм Меррилл);
«Нью-Орлеан» получил: Стивена Адамса, Эрика Бледсо, пики первого раунда 2025 и 2027 годов, возможность обменяться пиками с «Милуоки» в 2024 и 2026 годах;
«Оклахома» получила: Джорджа Хилла, Джоша Грэя, Кенрика Уильямса, Зайлана Читэма, Дариуса Миллера, защищённый пик первого раунда 2023 года от «Денвера», два пика второго раунда;
«Денвер» получил: Ар Джея Хэмптона.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020