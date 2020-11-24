«Оклахома» получила крупнейшее в истории торговое исключение после сброса Стивена Адамса

«Оклахома-Сити Тандер» создал рекордное в истории НБА торговое исключение, сообщает журналист Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере».
Обменяв в сделке с участием четырёх команд центрового Стивена Адамса в «Нью-Орлеан Пеликанс», «Тандер» получили исключение на $ 27,5 млн.
У «Тандер» есть год на использование полученного исключения.
Полный формат сделки между четырьмя клубами НБА выглядит следующим образом:
«Милуоки» получил: Джру Холидэя, 60-й пик драфта-2020 (Сэм Меррилл);
«Нью-Орлеан» получил: Стивена Адамса, Эрика Бледсо, пики первого раунда 2025 и 2027 годов, возможность обменяться пиками с «Милуоки» в 2024 и 2026 годах;
«Оклахома» получила: Джорджа Хилла, Джоша Грэя, Кенрика Уильямса, Зайлана Читэма, Дариуса Миллера, защищённый пик первого раунда 2023 года от «Денвера», два пика второго раунда;
«Денвер» получил: Ар Джея Хэмптона.
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