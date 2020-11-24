Карри оставил ясный месседж для «Лейкерс» после того, как «Голден Стэйт» списали со счетов
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обратился к соперникам из «Лос-Анджелес Лейкерс», заявив, что им не стоит списывать его команду со счетов из-за тяжёлой травмы Клэя Томпсона, который на тренировке порвал ахиллово сухожилие.
«Мы знаем, что можем соревноваться с кем угодно в лиге. Это какое-то безумие. Мы отдаём себе отчёт в том, насколько значим Клэй Томпсон. Не поймите меня неправильно. Но сейчас мы слышим в свой адрес пустой трёп, что это конец для нас. Мол, в этом году мы сольёмся.
Но мы находимся в категории, когда догоняющие команды проходят стадию обновления. «Лейкерс» предстоит защищать чемпионский титул. Мы должны победить и готовы к этому», — приводит слова Карри издание Lakers Daily.
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