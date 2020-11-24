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Захар Ведищев: НБА — мечта любого баскетболиста

Захар Ведищев: НБА — мечта любого баскетболиста
Баскетбол / НБА 0

Российский атакующий защитник команды университета Юты Захар Ведищев в комментарии «Чемпионату» назвал мечтой попадание в НБА, рассказал о наблюдении за бывшим клубом «Локомотив-Кубань» и выразил надежду, что сможет своей игрой добиться вызова в сборную России.

— Вернёмся к твоему отъезду. Насколько серьёзный это был вызов для тебя?

— Не скрою, решение о переезде принять было трудно, и мысли приходили разные. Переживал — может, стоило остаться в Краснодаре? Ведь я уже стал выходить в стартовом составе. Но НБА — мечта любого баскетболиста. Да, многое пришлось оставить, чтобы пойти за мечтой. Немаловажно, что решение поддержала моя семья. Сделать этот серьёзный шаг также помогло то, что сложились доверительные отношения с главным тренером команды. Сейчас мы работаем и привыкаем друг к другу, всё идёт хорошо, а дальше должно стать ещё лучше. Я хорошо понимаю задачи, которые ставит передо мной тренер, и полностью доверяю ему.

— Время следить за игрой экс-одноклубников остаётся?

— Не перестаю следить за жизнью «Локомотива». С интересом изучаю статистику после матчей, по возможности смотрю игры. Желаю ребятам только побед. Очень хочется, чтобы «Локомотив» в этом сезоне добился больших успехов как в Лиге ВТБ, так и Еврокубке.

— Летом 2019-го ты вместе с Никитой Михайловским и Антоном Квитковских в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира U19. Эти парни попали в расширенный состав основной сборной на ближайшие матчи. Получить вызов в сборную было бы важно для тебя?

— Я рад за ребят, слежу за их успехами. Здорово, что попали в состав национальной команды. Для любого спортсмена играть за сборную — большая честь. Я буду стараться своей игрой показывать тренерам, что могу выступать на высоком уровне. Получить приглашение в российскую сборную, конечно же, было бы очень важно, тем более в следующем году Олимпийские игры, самый почётный турнир среди сборных. Буду работать и надеяться, что заслужу доверие тренера и вызов в сборную России.

— Что можешь пожелать ребятам и сборной?

— Желаю выложиться на сто процентов и одержать победы в предстоящих матчах. Все должны понимать, что, играя за сборную, отстаивают честь страны. Если сборная побеждает, побеждает вся Россия.

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