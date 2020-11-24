Майкл Джордан заплатил Хэйворду на $ 22,7 млн больше, чем сам заработал за карьеру

Как сообщает NBA Buzz, Майкл Джордан в качестве президента «Шарлотт Хорнетс» выписал зарплату Гордону Хэйворду на $ 22,7 млн больше, чем сам получил по контрактам за 17-летнюю карьеру в НБА.



Свободный агент Гордон Хэйворд договорился с «Шарлотт Хорнетс» о четырёхлетнем контракте на $ 120 млн. Ранее он воспользовался опцией расторжения в контракте с «Бостон Селтикс» и вышел из последнего сезона, за который мог заработать $ 34,2 млн. Гордон хотел заключить долгосрочный контракт на рынке. Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.



Майкл Джордан по контракту в качестве игрока НБА заработал $ 97,3 млн.