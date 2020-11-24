Легенда ЦСКА высказался о тренировках с Яннисом Адетокунбо

Легенда московского ЦСКА Теодорос Папалукас опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото совместных тренировок со звездой «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
Яннис готовится к сезону НБА в Греции, где они с Тео и проводят совместные занятия.
«Постоянство таланта и трудовой этики в сочетании с опытом поможет вам добиться успеха быстрее! Обмен мыслями и идеями, обсуждение образа мышления и понимания игры с Яннисом — это что-то уникальное», — написал Папалукас под снимком.
Фото доступно на странице Теодороса Папалукаса в «Инстаграме».
43-летний Папалукас – двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА, а также чемпион Европы 2005 года в составе сборной Греции. В настоящее время он является директором Академии Eurohoops.
Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо всё же согласится подписать новый супермаксимальный контракт с «Милуоки Бакс». В минувшем сезоне он получил приз MVP.
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