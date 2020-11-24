Флорентино Перес наметил масштабные планы в «Реале»
Президент «Реала» Флорентино Перес наметил серьёзные планы в клубе, причём не только футбольном, но и баскетбольном, сообщает Defensa Central.
В «Королевском» клубе планирует сдать в эксплуатацию новую арену уже в 2023 году. Ожидается, что на ней будет выступать и баскетбольный клуб. Перес убеждён, чтобы подготовиться к новым большим шагам и возможному переходу в НБА, команде необходимо выступать именно на такой арене.
В целом, Перес ожидает, что новая арена станет центром всего спортивного мира. Кроме всего прочего, не исключено, что в столице Испании будут проводиться даже хоккейные матчи.
Напомним, что баскетбольный «Реал» наряду с «Барселоной» является многолетним лидером пиренейского баскетбола.
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