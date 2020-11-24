Эксперт: Паскуаль не бросается на судей. Так делает тренер ЦСКА, и я не понимаю, зачем

Известный специалист заслуженный тренер РСФСР Анатолий Штейнбок поделился мыслями о выступлениях «Зенита» в нынешнем сезоне, а также высказался о работе на посту главного тренера команды Хавьера Паскуаля.

«Давно знаю этого испанского специалиста. Сталкивался с ним на юношеском чемпионате Европы, когда работал со сборной нашей страны. Еще тогда отметил, что он умный тренер. Немного напоминает нашего великого наставника Владимира Кондрашина. Паскуаль похож на него тем, что играет за счёт сильных сторон своих баскетболистов. Мне не нравится слово «выжимать», поэтому скажу, что он умеет максимально, на полную катушку использовать достоинства игроков.



Сейчас почти все команды стремятся играть в атаке очень быстро. Получается, как в стритболе: побежали вперед, бросили и тут же побежали назад. Паскуаль в «Зените» стремится, чтобы мяч разыгрывали как можно дольше. Его нападающие долго играют в защите, и «большие», высокорослые баскетболисты соперников простаивают без мяча. Зенитовцы навязывают соперникам свою систему игры, и это пока срабатывает.

Хорошо, что Паскуаль не бьется в конвульсиях на тренерской скамейке, что не бросается на судей с претензиями. Так, например, делает тренер ЦСКА, и я не понимаю, зачем он это делает, ведь у него такой мощный подбор игроков, такие мастера, которых не надо подхлёстывать, чтобы они показывали классную игру. В распоряжении Паскуаля собраны игроки немного другого уровня, и он нашёл к ним подход. Этот тренер на своём месте. Он подошёл нашей команде. Победы, что сейчас одерживает «Зенит», это тренерские победы", — приводит слова Штейнбока «Петербургский дневник».