Харрелл рассказал о реакции Беверли и Уильямса на его переход из «Клипперс» в «Лейкерс»
Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Монтрез Харрелл рассказал, как его бывшие напарники по «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли и Лу Уильямс отреагировали на весть, что он перешёл в стан принципиального соперника.
«Честно говоря, они поняли, что всё это бизнес. Я учился тому, что это бизнес, именно у таких парней, как Уильямс, который в ходе карьеры был выменян несколько раз. Учился этому и у Беверли, с которым играл вместе большую часть карьеры. Они меня учили, что это бизнес. Не так уж и важно, являешься ты лучшим игроком лиги или нет. Все мы знаем, что жертвой может стать каждый», — приводит слова Харрелла Parlons Basket.
Напомним, по итогам минувшего сезона Харрелл получил награду лучшему шестому игроку лиги.
- 24 ноября 2020
-
22:16
-
21:54
-
20:52
-
20:34
-
19:29
-
18:58
-
18:38
-
18:00
-
17:00
-
16:44
-
16:03
-
15:35
-
15:28
-
14:23
-
13:34
-
12:36
-
11:07
-
10:46
-
10:02
-
09:46
-
09:23
-
09:07
-
08:48
-
08:22
-
08:13
-
08:01
-
07:05
-
02:36
-
01:02
-
00:46
-
00:39
-
00:32
-
00:20
-
00:04
- 23 ноября 2020
-
23:18
Партнерский контент