Харрелл рассказал о реакции Беверли и Уильямса на его переход из «Клипперс» в «Лейкерс»

Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Монтрез Харрелл рассказал, как его бывшие напарники по «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли и Лу Уильямс отреагировали на весть, что он перешёл в стан принципиального соперника.

«Честно говоря, они поняли, что всё это бизнес. Я учился тому, что это бизнес, именно у таких парней, как Уильямс, который в ходе карьеры был выменян несколько раз. Учился этому и у Беверли, с которым играл вместе большую часть карьеры. Они меня учили, что это бизнес. Не так уж и важно, являешься ты лучшим игроком лиги или нет. Все мы знаем, что жертвой может стать каждый», — приводит слова Харрелла Parlons Basket.

Напомним, по итогам минувшего сезона Харрелл получил награду лучшему шестому игроку лиги.