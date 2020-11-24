Бэм Адебайо получит контракт на $ 163 млн

Клуб НБА «Майами Хит» подпишет с центровым Бэмом Адебайо продление контракта на 5 лет с зарплатой $ 163 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Действующий контракт центрового рассчитан до конца сезона-2020/2021, за который он получит $ 5,1 млн. Адебайо имел право на максимальное продление контракта новичка – $ 163 млн с возможностью увеличения суммы до $ 195,6 млн с учётом бонусов. Ранее аналогичные соглашения подписали Джейсон Тейтум, Донован Митчелл и ДеАарон Фокс.
Продление контракта Адебайо лишит «Майами» возможности предложить максимальный контракт форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо или другой суперзвезде в межсезонье 2021 года. Адебайо в прошлом сезоне показал средние показатели 15,9 очка, 10,2 подбора, 5,1 передачи, 1,1 перехвата и 1,3 блок-шота в матче.
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