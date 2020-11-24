Уильямс: «Локомотив-Кубань» сделал всё возможное, чтобы максимально обо мне заботиться

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс поделился первыми фотографиями после перенесённой операции на колене, а также поблагодарил краснодарский клуб за заботу.

Напомним, американец выбыл из строя на полгода из-за полного разрыва связки надколенника.

«Если вы меня знаете, то знаете, что я по-прежнему улыбаюсь. Не так ожидал закончить сезон, но у бога свои планы. Поддержка, которую получаю, просто невероятна. Вся организация „Локомотива-Кубань“ сделала всё возможное, чтобы максимально обо мне позаботиться. Операция прошла успешно. Спасибо всем друзьям и близким, кто молился за меня. Это просто кочка на моём пути, вернусь сильнее и буду надирать задницы», — написал Уильямс на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице баскетболиста в социальной сети.