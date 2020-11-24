Брэндону Ингрэму выдали контракт на $ 158 млн

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брендон Ингрэм договорился с руководством клуба о подписании пятилетнего контракта, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. За это время баскетболист сможет заработать $ 158 млн.

Ингрэм начинал профессиональную карьеру в НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». На драфте 2016 года был выбран под вторым номером. В 2019 году Брендон был выменян в команду из Луизианы.

В минувшем регулярном чемпионате Ингрэм принял участие в 62 встречах (62 — в старте), набирая в них 23,8 очка, собирая 6,1 подбора и совершая 4,2 передачи.

Отметим, минувший сезон стал самым успешным в карьере Ингрэма. Он был признан самым прогрессирующим игроком лиги и впервые принял участие в Матче всех звёзд.