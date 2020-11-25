Леброн Джеймс отреагировал на переход Марка Газоля в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» поприветствовал в команде центрового Марка Газоля, который подписал с клубом двухлетний контракт на $ 5,3 млн.

«Добро пожаловать, большой парень! Да, сэр!», — написал Джеймс в сториз своей страницы в «Инстаграме».

Напомним, Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На подписание испанца претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт. В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых. В прошлом в «Лейкерс» выступал старший брат Марка Пау Газоль.