«Денвер», «Оклахома» и «Детройт» сделали новые ходы на рынке

«Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Детройт Пистонс» совершили очередные подписание в текущем межсезонье.
Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере», «Оклахома» договорилась со свободным агентом Фрэнком Джексоном. 22-летний разыгрывающий провёл два сезона за «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 7,2 очка, 1,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.
Также Войнаровски пишет, что свободный агент Уэйн Эллингтон договорился о контракте с «Детройтом» на 1 год и $ 2,6 млн. 33-летний атакующий защитник ранее уже выступал за «Пистонс» в сезоне-2018/2019, набирая 12,0 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи за 27,3 минуты в среднем за матч. Прошлый год Эллингтон провёл в «Нью-Йорк Никс».
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил о новом контракте, который центровой Бол Бол подписал с «Денвером». Соглашение рассчитано на два сезона и $ 4,2 млн.
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