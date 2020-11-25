Тони Паркер прояснил своё отношение к Каваю Леонарду

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер в недавнем интервью The Ringer заявил, что ему нравилось играть с Каваем Леонардом, а их конфликт был придуман СМИ.
«Все мы разные. Но могу сказать только хорошее о Кавае. Я провёл с ним прекрасные годы. Мы вместе играли невероятно, взяли чемпионат. Он был очень хорош. Но затем Кавай решил заняться чем-то другим, и это его право.
У меня нет проблем с Леонардом. У нас никогда не было ссор. Когда журналист спросил меня, была ли моя травма хуже, чем у него, я ответил утвердительно, потому что это правда. Кавай взял на себя франшизу, и я добровольно отказался от неё. Очень грустно, что СМИ взяли одну цитату и выставили всё так, будто я не хочу с ним играть», — приводит слова Паркера Essentially Sports.
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