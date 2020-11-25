Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тони Паркер прояснил своё отношение к Каваю Леонарду

Тони Паркер прояснил своё отношение к Каваю Леонарду
Баскетбол / НБА 0

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер в недавнем интервью The Ringer заявил, что ему нравилось играть с Каваем Леонардом, а их конфликт был придуман СМИ.

«Все мы разные. Но могу сказать только хорошее о Кавае. Я провёл с ним прекрасные годы. Мы вместе играли невероятно, взяли чемпионат. Он был очень хорош. Но затем Кавай решил заняться чем-то другим, и это его право.

У меня нет проблем с Леонардом. У нас никогда не было ссор. Когда журналист спросил меня, была ли моя травма хуже, чем у него, я ответил утвердительно, потому что это правда. Кавай взял на себя франшизу, и я добровольно отказался от неё. Очень грустно, что СМИ взяли одну цитату и выставили всё так, будто я не хочу с ним играть», — приводит слова Паркера Essentially Sports.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020