Стала известна реакция Адетокунбо на крупный трансферный ход «Майами»

По словам журналиста Барри Джексона из Miami Herald, новый контракт «Майами Хит» с центровым Бэмом Адебайо поможет форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо договориться о переходе в клуб из Флориды.

«Источник, который хорошо знает Адетокунбо, заявил, что он будет впечатлён, если «Хит» продлят Адебайо сейчас, а не попросят его подождать год, чтобы облегчить приобретение Янниса», — приводит слова Джексона Clutch Points.



Стоит отметить, что интересы Адебайо и Адетокунбо представляет один и тот же агент.



Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Майами» подпишет с центровым Бэмом Адебайо продление контракта на пять лет с зарплатой $ 163 млн. Это лишит «Хит» возможности предложить максимальный контракт форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо или другой суперзвезде в межсезонье 2021 года.