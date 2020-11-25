Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стала известна реакция Адетокунбо на крупный трансферный ход «Майами»

Стала известна реакция Адетокунбо на крупный трансферный ход «Майами»
Баскетбол / НБА 0

По словам журналиста Барри Джексона из Miami Herald, новый контракт «Майами Хит» с центровым Бэмом Адебайо поможет форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо договориться о переходе в клуб из Флориды.

«Источник, который хорошо знает Адетокунбо, заявил, что он будет впечатлён, если «Хит» продлят Адебайо сейчас, а не попросят его подождать год, чтобы облегчить приобретение Янниса», — приводит слова Джексона Clutch Points.

Стоит отметить, что интересы Адебайо и Адетокунбо представляет один и тот же агент.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Майами» подпишет с центровым Бэмом Адебайо продление контракта на пять лет с зарплатой $ 163 млн. Это лишит «Хит» возможности предложить максимальный контракт форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо или другой суперзвезде в межсезонье 2021 года.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020