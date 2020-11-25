Стала известна реакция Адетокунбо на крупный трансферный ход «Майами»

По словам журналиста Барри Джексона из Miami Herald, новый контракт «Майами Хит» с центровым Бэмом Адебайо поможет форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо договориться о переходе в клуб из Флориды.
«Источник, который хорошо знает Адетокунбо, заявил, что он будет впечатлён, если «Хит» продлят Адебайо сейчас, а не попросят его подождать год, чтобы облегчить приобретение Янниса», — приводит слова Джексона Clutch Points.
Стоит отметить, что интересы Адебайо и Адетокунбо представляет один и тот же агент.
Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Майами» подпишет с центровым Бэмом Адебайо продление контракта на пять лет с зарплатой $ 163 млн. Это лишит «Хит» возможности предложить максимальный контракт форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо или другой суперзвезде в межсезонье 2021 года.
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