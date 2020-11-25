УНИКС подписал игрока с российско-израильским паспортом

Пресс-служба казанского УНИКСа на официальном сайте сообщила, что клуб подписал контракт с 26-летним форвардом Егором Кулешовым. Соглашение рассчитано до конца 2020 года.
Ранее Кулешов, имеющий российское и израильское гражданство, выступал за клуб «Ирони Нагария». В чемпионате Израиля он набирал 8,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 0,7 передачи в среднем за матч.
«Обратим внимание, что в составе УНИКСа Егор будет выступать как российский игрок», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
Кулешов также входил в стартовую пятёрку университета Флориды в NCAA, набирая в среднем 13,6 очка, совершая 6,5 подбора и отдавая 1,3 передачи.
Напомним, в своём последнем матче в Единой лиге ВТБ УНИКС на домашней площадке обыграл «Химки» (83:76).
- 25 ноября 2020
-
15:24
-
14:46
-
14:04
-
13:28
-
12:49
-
11:30
-
10:11
-
10:02
-
09:57
-
09:51
-
09:33
-
09:15
-
09:14
-
07:45
-
01:09
-
01:00
-
00:00
- 24 ноября 2020
-
23:48
-
23:08
-
22:59
-
22:16
-
21:54
-
20:52
-
20:34
-
19:29
-
18:58
-
18:38
-
18:00
-
17:00
-
16:44
-
16:03
-
15:35
-
15:28
-
14:23
-
13:34