УНИКС подписал игрока с российско-израильским паспортом

Пресс-служба казанского УНИКСа на официальном сайте сообщила, что клуб подписал контракт с 26-летним форвардом Егором Кулешовым. Соглашение рассчитано до конца 2020 года.

Ранее Кулешов, имеющий российское и израильское гражданство, выступал за клуб «Ирони Нагария». В чемпионате Израиля он набирал 8,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 0,7 передачи в среднем за матч.

«Обратим внимание, что в составе УНИКСа Егор будет выступать как российский игрок», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Кулешов также входил в стартовую пятёрку университета Флориды в NCAA, набирая в среднем 13,6 очка, совершая 6,5 подбора и отдавая 1,3 передачи.



Напомним, в своём последнем матче в Единой лиге ВТБ УНИКС на домашней площадке обыграл «Химки» (83:76).