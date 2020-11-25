Лавар Болл объяснил, почему Майкл Джордан выбрал Ламело на драфте
Лавар Болл считает, что владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан разглядел величие в его сыне Ламело, которого выбрали под третьим пиком драфта НБА 2020 года.
«Великий распознает великого. Кто-то должен быть лучше Джордана. Почему бы тебе не поучиться у него? Ну же. Это будет что-то особенное», — приводит слова Лавара Болла Essentially Sports.
Результаты выбора команд в первом раунде (1-5-й пики):
1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс
2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен
3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл
4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс
5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро.
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