Лавар Болл объяснил, почему Майкл Джордан выбрал Ламело на драфте

Лавар Болл считает, что владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан разглядел величие в его сыне Ламело, которого выбрали под третьим пиком драфта НБА 2020 года.



«Великий распознает великого. Кто-то должен быть лучше Джордана. Почему бы тебе не поучиться у него? Ну же. Это будет что-то особенное», — приводит слова Лавара Болла Essentially Sports.



Результаты выбора команд в первом раунде (1-5-й пики):



1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс

2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен

3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл

4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс

5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро.