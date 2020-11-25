Марк Газоль объяснил, зачем «Лейкерс» его подписали

Испанский центровой Марк Газоль прокомментировал подписание контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я счастлив. Думаю, «Лейкерс» взяли меня из-за моего стиля. Потому что я могу играть дополнительную роль вместе с уже имеющимися у них баскетболистами, открывать пространство, пасовать», — приводит слова Марка Eurohoops.

Газоль также заявил, что хочет попасть в сборную, если предоставится такая возможность.

«Если я буду чувствовать себя хорошо, то хочу сыграть за национальную команду. Всегда приятно поехать в сборную. Игра за эту команду доставляет мне огромное удовольствие», — добавил он.



Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.



В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.