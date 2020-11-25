Марк Кьюбан рассказал, как Леброн Джеймс спас сезон НБА

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс «спас» сезон НБА после того, как он был практически отменён из-за бойкота игроков на фоне убийства темнокожего Джейкоба Блейка.



«Последнее заявление по возобновлению сезона-2020 сделал Леброн Джеймс. Его работа действительно впечатляет. Он говорил, как нам важно общаться с афроамериканскими детьми. Что меня действительно зацепило, так это то, что он сказал, что в том месте, где он вырос, многие дети не могут себе позволить кабельное телевидение, а единственный способ смотреть наши игры — по кабелю.



И перед нами стоит задача решить такие проблемы и поднять настроение людям, поскольку речь идёт не о кабельном телевидении или просмотре НБА по кабелю, а о том, как мы можем помочь этим детям улучшить их жизнь», — приводит слова Марка Кьюбана Lakers Daily.