«Милуоки» заметно снизил шансы на сохранение Янниса Адетокунбо

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо считал важным для клуба подписание атакующего защитника Богдана Богдановича в межсезонье и разочарован неудачей клуба в борьбе за серба, сообщает Bleacher Report.



Яннис находился в постоянном контакте с Богдановичем и хотел видеть именно его в качестве усиления «Милуоки». Адетокунбо нравится европейский стиль игры Богдана, в котором он видел надёжного партнера для борьбы в плей-офф. Отмечается, что «Бакс» были уверены в продлении контракта с Яннисом, если бы им удалось получить Богдановича и Джру Холидэя. После перехода Богдановича из «Сакраменто Кингз» в «Атланту Хоукс» эта уверенность пошатнулась.



Около недели назад инсайдеры сообщили о переходе Богдановича в «Милуоки» из «Сакраменто» в сделке по схеме сайн-н-трейд. Однако обмену так и не суждено было состояться из-за нежелания Богдановича переезжать в Висконсин. Сообщалось, что Яннису понравилось переподписание «Майами Хит» центрового Бэма Адебайо.

Стала известна реакция Адетокунбо на крупный трансферный ход «Майами»