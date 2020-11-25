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«Милуоки» заметно снизил шансы на сохранение Янниса Адетокунбо

«Милуоки» заметно снизил шансы на сохранение Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо считал важным для клуба подписание атакующего защитника Богдана Богдановича в межсезонье и разочарован неудачей клуба в борьбе за серба, сообщает Bleacher Report.

Яннис находился в постоянном контакте с Богдановичем и хотел видеть именно его в качестве усиления «Милуоки». Адетокунбо нравится европейский стиль игры Богдана, в котором он видел надёжного партнера для борьбы в плей-офф. Отмечается, что «Бакс» были уверены в продлении контракта с Яннисом, если бы им удалось получить Богдановича и Джру Холидэя. После перехода Богдановича из «Сакраменто Кингз» в «Атланту Хоукс» эта уверенность пошатнулась.

Около недели назад инсайдеры сообщили о переходе Богдановича в «Милуоки» из «Сакраменто» в сделке по схеме сайн-н-трейд. Однако обмену так и не суждено было состояться из-за нежелания Богдановича переезжать в Висконсин. Сообщалось, что Яннису понравилось переподписание «Майами Хит» центрового Бэма Адебайо.

Стала известна реакция Адетокунбо на крупный трансферный ход «Майами»
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