Алек Питерс высказался о периоде пребывания в ЦСКА

Бывший баскетболист ЦСКА, ныне выступающий за «Басконию» Алек Питерс поделился воспоминаниями о выступлениях в московском клубе и турецком «Анадолу Эфес».



«В первый год выступлений в Европе играл в ЦСКА под руководством Димитриса Итудиса, в команде, буквально набитой игроками. В том году мы выиграли Евролигу. Было здорово испытать это в первый же сезон в Европе. Смог внести немалый вклад в некоторых последующих матчах.



Что касается выступлений в „Анадолу Эфес“, то Шейн Ларкин провел самый сумасшедший сезон в истории Евролиги. Василий Мичич провёл невероятный сезон, Крис Синглтон провёл один из лучших сезонов в карьере. Две команды и два сезона, в которых я играл второстепенную роль, но в которых мог учиться у лучших игроков», — приводит слова Питерса Eurohoops.