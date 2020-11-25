Бэм Адебайо высказался о выходе Янниса Адетокунбо на рынок свободных агентов

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о выходе форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо на рынок свободных агентов.



«Не знаю, какие у него намерения. Не знаю, что он собирается делать. Но, как видите, многие ждут, чтобы увидеть его ход», — приводит слова Адебайо в своём «твиттере» Айра Виндерманн.



Напомним, сообщалось, что основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов. Не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье.



В прошедшем сезоне «Майами» остановился в шаге от титула. Подопечные Эрика Споэльстры закончили регулярный чемпионат пятыми на Востоке, но в плей-офф обыграли команды с более высоким посевом и смогли дойти до финала, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.