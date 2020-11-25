Мэджик Джонсон эмоционально высказался о смерти Диего Марадоны

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.



«Мир потерял одного из величайших футболистов в истории — Диего Марадону. Когда познакомился с ним, это стало одним из самых волнующих моментов в жизни. Покойся с миром, друг. Мои молитвы обращены к его семье», — написал Мэджик Джонсон в своём «твиттере».

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.