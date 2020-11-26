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В ситуации с трансфером Джеймса Хардена случился важный поворот

В ситуации с трансфером Джеймса Хардена случился важный поворот
Баскетбол / НБА 0

По данным New York Post, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден будет выступать в составе команды в начале следующего сезона, несмотря на выставленный запрос на обмен.

«Хьюстон» не может найти обменных партнёров, которые предоставили бы клубу подходящую компенсацию за Хардена. Удовлетворять запрос игрока и обменивать его любой ценой в техасском клубе не собираются. Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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