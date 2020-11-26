Лавар Болл назвал назвал пятёрку, которую невозможно было бы победить

Лавар Болл составил самую сильную стартовую пятёрку в истории НБА, которую невозможно было бы победить.

«Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил. В пятёрке должен быть шутер, поэтому я должен включить Оскара Робертсона. А потом появился Леброн Джеймс. Все эти парни могут делать своё дело. Это самая сильная пятёрка НБА в истории», — приводит слова Болла Fadeaway World.

Ранее Лавар Болл заявил, что Майкл Джордан опережает Леброна Джеймса в гонке величайших баскетболистов всех времён. Ламело Болл, сын Лавара, будет выступать в команде «Шарлотт Хорнетс», владельцем которой является Джордан.

«Нельзя считаться величайшим с поражениями в послужном списке. У Джордана нет проигрышей в финале. Так что величайшим будет Майкл Джордан. Пока мои мальчики не добьются успеха, что и произойдёт в будущем», — сказал Болл