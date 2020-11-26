Терри Розир не стал скрывать, в какую команду хочет быть обмененным из «Шарлотт»

Разыгрывающий Терри Розир в социальной сети «Твиттер» лайкнул пост о желании «Лос-Анджелес Клипперс» выменять его из «Шарлотт Хорнетс», сообщает Fadeaway World.
Розир хочет играть вместе с Полом Джорджем и Кавай Леонардом. «Хорнетс» будут делать ставку на выбранного под третьим пиком драфта НБА 2020 года ЛаМело Болла, что снизит роль Розира. В прошлом году Розир подписал трехлетний контракт с «Хорнетс» на сумму $ 56,7 млн.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). В межсезонье Риверс был уволен, на посту главного тренера его сменил Тайрон Лю.
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