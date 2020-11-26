Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Чарльз Баркли: никогда не понимал, почему люди постоянно меняют Энеса Кантера

Чарльз Баркли: никогда не понимал, почему люди постоянно меняют Энеса Кантера
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Чарльз Баркли высоко оценил трансферную кампанию своего бывшего клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс», отдельно отметив обменную сделку с «Бостон Селтикс» по центровому Энесу Кантеру.

«Конечно, следить за трансферами в НБА было интересно. Я назову вам команду, которая мне очень нравится — «Портленд» Трэйл Блэйзерс". Я думаю, что они сделали пару хороших подписаний. Сейчас у них должны восстановиться все игроки. В прошлом году из-за травм у них не было Родни Худа и одного из моих любимых игроков Зака ​​Коллинза. Мне нравится обмен Энеса Кантера. Я никогда не понимал, почему люди постоянно меняют Энеса Кантера. Это один из моих любимых игроков в лиге», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

«Бостон» обменял Энеса Кантера
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020