Чарльз Баркли: никогда не понимал, почему люди постоянно меняют Энеса Кантера

Легенда НБА Чарльз Баркли высоко оценил трансферную кампанию своего бывшего клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс», отдельно отметив обменную сделку с «Бостон Селтикс» по центровому Энесу Кантеру.

«Конечно, следить за трансферами в НБА было интересно. Я назову вам команду, которая мне очень нравится — «Портленд» Трэйл Блэйзерс". Я думаю, что они сделали пару хороших подписаний. Сейчас у них должны восстановиться все игроки. В прошлом году из-за травм у них не было Родни Худа и одного из моих любимых игроков Зака ​​Коллинза. Мне нравится обмен Энеса Кантера. Я никогда не понимал, почему люди постоянно меняют Энеса Кантера. Это один из моих любимых игроков в лиге», — приводит слова Баркли Essentially Sports.