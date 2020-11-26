Чарльз Баркли: никогда не понимал, почему люди постоянно меняют Энеса Кантера
Легенда НБА Чарльз Баркли высоко оценил трансферную кампанию своего бывшего клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс», отдельно отметив обменную сделку с «Бостон Селтикс» по центровому Энесу Кантеру.
«Конечно, следить за трансферами в НБА было интересно. Я назову вам команду, которая мне очень нравится — «Портленд» Трэйл Блэйзерс". Я думаю, что они сделали пару хороших подписаний. Сейчас у них должны восстановиться все игроки. В прошлом году из-за травм у них не было Родни Худа и одного из моих любимых игроков Зака Коллинза. Мне нравится обмен Энеса Кантера. Я никогда не понимал, почему люди постоянно меняют Энеса Кантера. Это один из моих любимых игроков в лиге», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
«Бостон» обменял Энеса Кантера
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