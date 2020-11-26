Назван игрок, которого «Клипперс» будет сложнее всего сбросить

«Лос-Анджелес Клипперс» будет сложнее всего использовать в предстоящих обменах контракт Патрика Беверли, считают эксперты.
«Каждый руководитель считает, что Патрика Беверли будет сложнее всего включить в сделку из-за его нестбаильного здоровья и контаркта, по которому он щаработает $ 27 млн за следующие два сезона. По словам одного из них, этот контракт является отрицательным моментом, который подтолкнёт „Клипперс“ к тому, чтобы включать пики драфта в сделки», — приводит слова инсайдера Эндрю Грифа Los Angeles Times.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). В межсезонье Риверс был уволен, на посту главного тренера его сменил Тайрон Лю.
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