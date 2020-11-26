Названа причина, по которой Джеймс Харден хочет играть только за «Бруклин»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден хочет обмена в «Бруклин Нетс», потому что только в этом клубе видит реальную возможность выиграть чемпионскую гонку у «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Харден хочет перейти в «Бруклин» по одной причине. Это шанс на титул. Это нет в «Хьюстоне». «Рокетс» не обыграют «Лейкерс», «Клипперс» и, вероятно, даже «Даллас» и «Денвер». Я так на это смотрю. Хотя «Филадельфия» кажется возможным вариантом, «Сиксерс» всё ещё относительно молоды на определенных позициях. Энтони Дэвис переподпишется в «Лейкерс», Леброн Джеймс всё ещё там. Маркиф Моррис остался, они приобрели Марка Газоля, Монтреза Харрелла и Денниса Шрёдера. «Лейкерс» лучше, чем были, когда выиграли чемпионат в прошлом месяце. Лучший шанс обыграть их? Сформировать «Большое трио» с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом", — приводит слова Смита Fadeaway World.
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