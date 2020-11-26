Димитрис Итудис рассказал, в чём «Реал» можно сравнить с «Голден Стэйт»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и центровой Никола Милутинов поделились мнением перед матчем 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом».

«Мы с огромным уважением относимся к мадридскому «Реалу», лучшей европейской команде по использованию заслонов для освобождения игроков. В этом смысле их можно сравнить с «Голден Стэйт», который таким же образом шел к своим титулам. У соперников есть габариты, они могут использовать на площадке множество разных сочетаний игроков. Матчи против них всегда насыщены борьбой. Нужно показывать свой лучший баскетбол в каждом владении. Игра будет интересной», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.



«Матчи против «Реала» всегда проходят непросто. Все знают, что у них хорошая и опасная команда, они действуют быстро, знают, что делают, могут набрать много очков. Нужно быть готовыми к их скоростной игре и противодействовать их снайперам. У нас на прошлой неделе были три выездных матча, потому здорово оказаться дома и сыграть перед своими болельщиками. Надеюсь, завтра мы победим», — добавил Милутинов.