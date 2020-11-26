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«Реал» понёс потерю в составе перед матчем с ЦСКА

«Реал» понёс потерю в составе перед матчем с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо заявил, что его команда не сможет рассчитывать на атакующего защитника Руди Фернандеса в выездном матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Руди Фернандес не поехал в Москву. После игры с «Фенербахче» нам нужно дать ему отдохнуть несколько дней, но мы возвращаем в составе Джеффри Тэйлора, который тренировался с командой с прошлой недели. Было немного преждевременно заставлять его играть на прошлой неделе, но он в порядке, как и Фабьен Козер, который играл на днях в чемпионате Испании», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.

Матч ЦСКА — «Реал» состоитя в Москве на арене «Мегаспорт» в четверг, 26 ноября. «Армейцы» подходят к противостоянию с серией из пяти подряд побед.

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