«Реал» понёс потерю в составе перед матчем с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо заявил, что его команда не сможет рассчитывать на атакующего защитника Руди Фернандеса в выездном матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Руди Фернандес не поехал в Москву. После игры с «Фенербахче» нам нужно дать ему отдохнуть несколько дней, но мы возвращаем в составе Джеффри Тэйлора, который тренировался с командой с прошлой недели. Было немного преждевременно заставлять его играть на прошлой неделе, но он в порядке, как и Фабьен Козер, который играл на днях в чемпионате Испании», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.

Матч ЦСКА — «Реал» состоитя в Москве на арене «Мегаспорт» в четверг, 26 ноября. «Армейцы» подходят к противостоянию с серией из пяти подряд побед.